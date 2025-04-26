McDonald’s реєструє товарний знак у Росії

Макдоналдз подає заявку на реєстрацію товарного знаку в РФ.

Про це повідомляє російське видання Meduza.

Американська корпорація McDonaldʼs подала заявку в Роспатент на реєстрацію свого товарного знака "Макдоналдс".

Як стверджує держагентство РФ з посиланням на документи відомства, заявку відправили ще в грудні 2024 року, зараз Роспатент прийняв її до розгляду.

Під товарним знаком "Макдоналдс" компанія планує виробляти і продавати в Росії напої та їжу швидкого приготування, надавати ресторанні послуги і здійснювати доставку їжі.

Раніше влітку 2024 року Coca-Cola також реєструвала свої товарні знаки в РФ.

Тоді в компанії пояснювали, що заявки в Росії на реєстрацію товарних знаків призначені для збереження інтелектуальних прав.