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McDonald's регистрирует товарный знак в России, однако возвращаться не планирует

Владимир Туник-Фриз — 26 апреля, 16:34
McDonald's регистрирует товарный знак в России, однако возвращаться не планирует
Getty Images

Макдоналдз подает заявку на регистрацию товарного знака в РФ.

Об этом сообщает российское издание Meduza.

Американская корпорация McDonaldʼs подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака "МакДоналдс".

Как утверждает госагентство РФ со ссылкой на документы ведомства, заявку отправили еще в декабре 2024 года, сейчас Роспатент принял ее к рассмотрению.

В "МакДоналдз" для ЭП отметили, что речь о возвращении на рынок РФ не идет, зато процедура проведена для сохранения интеллектуальной собственности.

"Мы делаем это, чтобы обезопасить наш бренд и не позволить сторонним бизнесам или лицам, в частности в России, использовать наши торговые марки в их интересах", - отметили в компании.

Там добавили, что возвращаться на рынок РФ не собираются.

Ранее летом 2024 года Coca-Cola также регистрировала свои товарные знаки в РФ.

Тогда в компании объясняли, что заявки в России на регистрацию товарных знаков предназначены для сохранения интеллектуальных прав.

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