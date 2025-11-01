Проорбанівська медіагрупа купує головний таблоїд Угорщини перед виборами

Indamedia, угорська медіагрупа, 50 % акцій якої належать проурядовому бізнесмену Міклошу Васілі, придбала портфель у швейцарської Ringier, що включає головний таблоїд Угорщини Blikk.

Про це йдеться у повідомленні Ringier та Reuters.

"Ringier продає свою угорську медіакомпанію Ringier Hungary Kft. Indamedia, одному з найдинамічніших видавництв на угорському медіаринку, яке видає 18 популярних онлайн-публікацій із майже п'ятьма мільйонами користувачів щомісяця", – йдеться у повідомленні.

Indamedia викупила Blikk, найпопулярнішу національну газету Угорщини та один з найпопулярніших новинних порталів країни, недільну газету Vasarnapi Blikk, EgészségKalauz.hu, відомий портал про здоров'я, Kiskegyed і Glamour, популярні жіночі та лайфстайл-журнали, автомобільний журнал Auto Bild, recepttár.hu, цифрова гастрономічна платформа, різні телевізійні журнали, такі як Sarga RTV, Színes Kéthetes, TV Revü, TVR Kéthetes, TVR Ujsag, TVR-Hét.

50% Indamedia належить проорбанівському бізнесмену Міклошу Василі. Він також є головою та генеральним директором проурядового приватного телеканалу TV2, який нещодавно приєднався до однієї з цифрових платформ, створених Орбаном.

Indamedia вже володіє 18 онлайн-виданнями та платформами, включаючи провідне інформаційне агентство Index.hu.

Угода, про яку обидві компанії оголосили в п'ятницю 31 жовтня, укладена за кілька місяців до загальних виборів, що мають відбутися в квітні, на яких прем'єр-міністр Віктор Орбан зіткнеться з викликом з боку нової правоцентристської опозиційної партії Tisza, яка лідирує в більшості опитувань.

Лідер партії "Тіса" Петер Мадяр у своїй заяві розкритикував угоду з Ringier Hungary, яка, на його думку, є спробою Орбана закріпити свій контроль над угорськими ЗМІ.

