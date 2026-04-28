Угорці хочуть постачати газ Україні попри заборону Орбана – ЗМІ

Угорський газовий оператор FGSZ пропонує до бронювання потужності на вхід до України на 3 квартал 2026 року, незважаючи на заборону уряду Віктора Орбана оголошувати такі аукціони.

Про це повідомляє ExPro з посиланням на відповідний аукціон на платформі бронювання потужностей.

"Офіційного повідомлення від угорського оператора не було, однак оголошення аукціону фактично свідчить про те, що заборона на постачання газу до України з Угорщини на 3 квартал 2026 року не буде діяти", – пишуть у виданні.

Найближчий аукціон на бронювання квартальних потужностей для імпорту газу до України з Угорщини пройде 4 травня.

FGSZ пропонує до бронювання 9,76 млн кубометрів потужностей на добу – такий самий рівень, як на попередніх аукціонах. Також потужності для імпорту газу до України будуть доступні для бронювання на місячних чи добових аукціонах.

Наразі імпорт газу до України з Угорщини відсутній, що пов'язано із високими цінами на газ у Європі. Вони вищі, ніж в Україні, через що імпортувати газ не вигідно.

25 березня прем'єр Угорщини Віктор Орбан оголосив про припинення постачання газу до України, доки не буде відновлений транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба".

12 квітня на виборах в Угорщині опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром сформувала одноосібну більшість та контролюватиме понад дві третини голосів у парламенті Угорщини.

Мадяр стане прем'єром на установчому засіданні парламенту, що відбудеться 9 травня.