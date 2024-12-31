Ліван зацікавлений в українському м'ясі і молочних виробах – Коваль

Україна експортує до Лівану продукції більш ніж на $400 млн, хоча потенціал - $1 млрд, перспективними є поставки великої рогатої худоби, м'яса і молочних виробів

Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль за підсумками візиту до Лівану і зустрічі з бізнесом.

Міністерство аграрної політики та продовольства зазначило, що Коваль зустрівся з ліванськими бізнесменами - представниками понад 12 компаній, які займаються імпортом: борошномелами, трейдерами, підприємцями, які купують харчові продукти, м'ясо та зернові з України.

За інформацією міністра, ліванські підприємці імпортують десятки тисяч тонн великої рогатої худоби. Нещодавно почали завозити до Лівану й овець. Саме ці напрями скотарства через дефіцит м'яса можуть бути перспективними для українських аграріїв.

"Завдання Мінагрополітики - наростити імпорт нашої продукції до Лівану. Ліванські підприємці відзначили деякі бюрократичні моменти та логістичні проблеми. Тепер ясно розумію, що потрібно спростити в процедурах", - наголосив Коваль.

Нагадаємо:

На початку грудні в Україні дорожчають молочні продукти. Це пов'язано зі зростанням цін на сировину та витрат на виробництво.