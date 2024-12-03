В Україні дорожчає молочна продукція

В Україні дорожчають молочні продукти. Це пов'язано зі зростанням цін на сировину та витрат на виробництво.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Станом на 3 грудня пастеризоване питне молоко в середньому коштувало 55,04 грн/кг (+8% до попереднього місяця і +22% до минулого року).

Кефір жирністю 2,5% в середньому коштував 64,81 грн/кг (+4,6% до минулого місяця цього року і +23% до минулого року). Водночас ціна на сметану жирністю 15% становила у середньому 156,79 грн/кг (+6,5% та +24% відповідно).

Вартість йогурта питного в середньому становила 101,86 грн/кг (+7% та +15%). Йогурт у стаканах в середньому коштує 156,36 грн/кг (+4,6% до ціни наприкінці попереднього місяця та +22% до минулорічної).

Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% сягнула 257,1 грн/кг. Продукт здорожчав на 5,64 грн (+2,2% та +24% відповідно).

Вершкове масло жирністю 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 518,23 грн/кг (+4% до попереднього місяця і +30% до минулого року).

Сир "Український" жирністю 50% на полицях супермаркетів в середньому коштує 513,52 грн/кг (+3% до минулого місяця і +17% до минулого року). Подорожчали також сири "Голландський" жирністю 45% - до 499,39 грн/кг (+4% та +16%) та "Гауда" жирністю 45% - до 523,34 грн/кг (+15% та +19 відповідно).

Аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі зауважує, що протягом останніх трьох місяців в Україні зросли ціни на молоко-сировину через його дефіцит на внутрішньому ринку. Це спричинило подорожчання молочних продуктів, які входять до споживчого кошику.

Нагадаємо:

Ф'ючерси на гуртові постачання вершкового масла в Євросоюзі зросли на 49,5% з початку 2024 року, досягнувши історичного рекорду у вересні 8150 євро за тонну.