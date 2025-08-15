Банки в РФ різко скоротили кількість виданих кредитів

У липні банки в Росії схвалили лише 21,4% заявок на кредити.

Про це пише The Moscow Times.

За автокредитами та споживчими позиками відхиляли від 75 до 80% заяв, а за іпотекою – близько 60%, попри дію пільгових програм.

Зниження ключової ставки з 21 до 18% майже не вплинуло на ситуацію — показник зріс лише на 0,7% за місяць.

У Центробанку пояснили, що банки посилили політику ризиків через зростання простроченої заборгованості. Експерти зазначають, що якщо на обслуговування боргів йде понад 80% доходу, відмова майже гарантована, а навіть при рівні 50% ризик залишається високим.

Економісти пов’язують низьку частку схвалень із високою закредитованістю населення: наприкінці 2024 року борги росіян сягнули майже 37 трлн рублів (понад 400 мільярдів доларів). Після відмови банку частина позичальників звертається до мікрофінансових організацій, але і там кількість відмов зростає, що змушує людей шукати кошти у нелегальних кредиторів.

Аналітики вважають, що подальше зниження ключової ставки може дещо полегшити доступ до кредитів за рахунок зменшення щомісячних платежів.

Нагадаємо:

На початок березня повна вартість кредитів (ПСК) у 15 найбільших банках Росії зросла до майже 37%, збільшившись за місяць на 1,5%, попри те, що Центробанк зберіг ключову ставку на рівні 21%.