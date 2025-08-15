Банки в РФ резко сократили количество выданных кредитов

В июле банки в России одобрили лишь 21,4% заявок на кредиты.

Об этом пишет The Moscow Times.

По автокредитам и потребительским займам отклоняли от 75 до 80% заявлений, а по ипотеке - около 60%, несмотря на действие льготных программ.

Снижение ключевой ставки с 21 до 18% почти не повлияло на ситуацию - показатель вырос всего на 0,7% за месяц.

В Центробанке объяснили, что банки ужесточили политику рисков из-за роста просроченной задолженности. Эксперты отмечают, что если на обслуживание долгов уходит более 80% дохода, отказ почти гарантирован, а даже при уровне 50% риск остается высоким.

Экономисты связывают низкую долю одобрений с высокой закредитованностью населения: в конце 2024 года долги россиян достигли почти 37 трлн рублей (более 400 миллиардов долларов). После отказа банка часть заемщиков обращается в микрофинансовые организации, но и там количество отказов растет, что заставляет людей искать средства у нелегальных кредиторов.

Аналитики считают, что дальнейшее снижение ключевой ставки может несколько облегчить доступ к кредитам за счет уменьшения ежемесячных платежей.

Напомним:

На начало марта полная стоимость кредитов (ПСК) в 15 крупнейших банках России выросла до почти 37%, увеличившись за месяц на 1,5%, несмотря на то, что Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%.