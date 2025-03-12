Латвійська авіакомпанія готова першою відновити польоти з України

Керівництво авіакомпанії AirBaltic чекає на відновлення повітряного сполучення в Україні і заявило про готовність повернутися на ринок.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України за підсумками зустрічі представників авіаперевізника із заступником міністра Сергієм Деркачем.

Зазначається, що основною темою перемовин став поточний стан цивільної авіації України, можливості підтримки та навчання українських фахівців, аналіз Оцінки ризиків (документа мінімізації ризиків для часткового відкриття повітряного простору).

На зустрічі Деркач розповів, що Державіаслужба спільно з Мінрозвитку, "Украерорухом" та військовими наприкінці минулого року підготувала Оцінку ризиків. Це документ, що визначає ключові загрози під час часткового відкриття повітряного простору та заходи необхідні для їх мінімізації.

АirBaltic підтвердила готовність реінтегрувати Київ та Львів у свою маршрутну мережу, як тільки повітряний простір буде відкрито і будуть отримані всі необхідні підтвердження. Також планує розширити сполучення за межі Риги, з'єднавши Київ з іншими балтійськими столицями – Таллінном і Вільнюсом.

"Ми послідовно висловлювали наші плани щодо того, що АirBaltic стане першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну, коли це буде безпечно, і ми дотримуємося цього зобов'язання.

Безпека наших співробітників, пасажирів та операцій завжди буде нашим найвищим пріоритетом, і після нашого другого особистого візиту до Києва підготовка до нашого повернення йде повним ходом", - наголосив за підсумками візиту президент і гендиректор АirBaltic Мартін Гаусс.

АirBaltic (Air Baltic Corporation AS) – провідна авіакомпанія в країнах Балтії та один з найбільш швидкозростаючих європейських перевізників.

Нагадаємо:

Авіакомпанія Wizz Air має намір відновити польоти в Україну незабаром після оголошення будь-якого припинення вогню з Росією, відновивши близько 30 вхідних маршрутів протягом шести тижнів.