Латвийская авиакомпания готова первой возобновить полеты из Украины

Руководство авиакомпании AirBaltic ждет восстановления воздушного сообщения в Украине и заявило о готовности вернуться на рынок.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины по итогам встречи представителей авиаперевозчика с заместителем министра Сергеем Деркачем.

Отмечается, что основной темой переговоров стало текущее состояние гражданской авиации Украины, возможности поддержки и обучения украинских специалистов, анализ Оценки рисков (документа минимизации рисков для частичного открытия воздушного пространства).

На встрече Деркач рассказал, что Госавиаслужба совместно с Минразвития, "Украэрорухом" и военными в конце прошлого года подготовила Оценку рисков. Это документ, определяющий ключевые угрозы во время частичного открытия воздушного пространства и меры, необходимые для их минимизации.

АігВаІтіс подтвердила готовность реинтегрировать Киев и Львов в свою маршрутную сеть, как только воздушное пространство будет открыто и будут получены все необходимые подтверждения. Также планирует расширить сообщение за пределы Риги, соединив Киев с другими балтийскими столицами - Таллинном и Вильнюсом.

"Мы последовательно выражали наши планы относительно того, что АігВаІтіс станет первой авиакомпанией, которая вернется в Украину, когда это будет безопасно, и мы придерживаемся этого обязательства.

Безопасность наших сотрудников, пассажиров и операций всегда будет нашим наивысшим приоритетом, и после нашего второго личного визита в Киев подготовка к нашему возвращению идет полным ходом", - подчеркнул по итогам визита президент и гендиректор АігВаІтіс Мартин Гаусс.

АігВаІтіс (Air Baltic Corporation AS) - ведущая авиакомпания в странах Балтии и один из самых быстрорастущих европейских перевозчиков.

Напомним:

Авиакомпания Wizz Air намерена возобновить полеты в Украину вскоре после объявления какого-либо прекращения огня с Россией, восстановив около 30 входящих маршрутов в течение шести недель.