Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Два мільярди доларів кредиту: уряд Британії врятує Land Rover після кібератаки

Володимир Тунік-Фриз — 28 вересня, 15:04
Два мільярди доларів кредиту: уряд Британії врятує Land Rover після кібератаки
Land Rover отримає великий кредит від уряду Британії на тлі кібератаки
Getty Images

Велика Британія надасть автовиробнику Jaguar Land Rover кредитну гарантію на суму 2 млрд доларів для підтримки ланцюга поставок після зупинки виробництва внаслідок кібератаки.

Про це повідомляє Reuters.

Припинення виробництва Jaguar Land Rover триває вже майже місяць, і уряд розглядав різні варіанти підтримки компанії та її ланцюга поставок, оскільки деякі дрібні постачальники заявили, що у них залишився максимум тиждень, перш ніж у них закінчаться грошові кошти.

Автовиробник, який належить індійській компанії Tata Motors, має три заводи, які разом виробляють близько 1000 автомобілів на день і забезпечують роботою багатьох людей в околицях Бірмінгема.

Міністр бізнесу Британії Пітер Кайл заявив, що кібератака була "не тільки нападом на культовий британський бренд, але й на наш провідний у світі автомобільний сектор".

"Ця гарантія по кредиту допоможе підтримати ланцюжок поставок і захистити кваліфіковані робочі місця", — сказав він.

Міністерство бізнесу заявило, що кредит буде фінансуватися з приватних джерел і гарантуватися британською експортно-кредитною агенцією UK Export Finance.

Нагадаємо:

Найбільший британський виробник автомобілів Jaguar Land Rover (JLR) продовжує закриття своїх заводів до 1 жовтня після кібератаки на початку вересня, яка паралізувала його діяльність і спричинила труднощі для дрібних постачальників.

Велика Британія автомобілі

автомобілі

Два мільярди доларів кредиту: уряд Британії врятує Land Rover після кібератаки
Новини 26 вересня: звільнення голови "Укренерго", зміна правил продажу нових авто
В Україні на нових авто з'являться етикетки з даними про викиди та витрати пального

Останні новини