Два мільярди доларів кредиту: уряд Британії врятує Land Rover після кібератаки

Велика Британія надасть автовиробнику Jaguar Land Rover кредитну гарантію на суму 2 млрд доларів для підтримки ланцюга поставок після зупинки виробництва внаслідок кібератаки.

Припинення виробництва Jaguar Land Rover триває вже майже місяць, і уряд розглядав різні варіанти підтримки компанії та її ланцюга поставок, оскільки деякі дрібні постачальники заявили, що у них залишився максимум тиждень, перш ніж у них закінчаться грошові кошти.

Автовиробник, який належить індійській компанії Tata Motors, має три заводи, які разом виробляють близько 1000 автомобілів на день і забезпечують роботою багатьох людей в околицях Бірмінгема.

Міністр бізнесу Британії Пітер Кайл заявив, що кібератака була "не тільки нападом на культовий британський бренд, але й на наш провідний у світі автомобільний сектор".

"Ця гарантія по кредиту допоможе підтримати ланцюжок поставок і захистити кваліфіковані робочі місця", — сказав він.

Міністерство бізнесу заявило, що кредит буде фінансуватися з приватних джерел і гарантуватися британською експортно-кредитною агенцією UK Export Finance.

