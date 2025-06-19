Найбільша угода в історії спорту: клуб з Лос-Анджелесу купили за 10 мільярдів доларів

"Лос-Анджелес Лейкерс" змінює власника вперше за понад 40 років. Клуб продано за рекордні 10 мільярдів доларів — це найдорожча угода у світовому спорті.

Про це повідомляє Reuters.

Головним акціонером "Лейкерс" стане Марк Волтер — генеральний директор та голова холдингу TWG Global. Його угода з родиною Басс, яка володіла клубом з 1979 року, оцінює франшизу NBA в 10 мільярдів доларів. Це — найвища відома вартість, яку коли-небудь платили за професійну спортивну команду.

Офіційне підтвердження угоди ще не опубліковано, але за даними ESPN, Джені Басс залишиться у керівництві клубу як "губернатор", щоб забезпечити спадковість і перехід.

Марк Волтер добре відомий у спортивному середовищі Лос-Анджелеса: він вже володіє частками в бейсбольному клубі Los Angeles Dodgers та жіночій баскетбольній команді Los Angeles Sparks.

Попередній рекорд вартості належав Boston Celtics, які у березні цього року продали за 6,05 мільярда доларів.

Нагадаємо:

"Лос-Анджелес Лейкерс" — одна з найтитулованіших команд NBA, що вигравала чемпіонат 17 разів.