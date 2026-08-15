Трамп заявив, що планує оголосити Ормузьку протоку територією США

Українська правда

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що планує оголосити Ормузьку протоку територією США після того, як "ми завершимо розгром Ірану".

Джерело: Трамп перед учасниками мітингу в окрузі Нассау, цитує CNN

Деталі: Він зазначив, що це станеться "досить скоро".

У публікації зазначають, що оголошення міжнародного водного шляху територією США вимагатиме, як мінімум, безстрокового розгортання військ у цьому районі, хоча раніше Трамп обіцяв, що війна в Ірані буде короткотривалою.

Пряма мова Трампа: "Ми встановили блокаду (Ормузької протоки – ред.). Жодне судно не пройде, якщо ми цього не захочемо".

Деталі: Минуло майже півроку з початку війни між США та Іраном, і світові запаси нафти стрімко зменшуються, оскільки судноплавство через Ормузьку протоку фактично зупинилося, а дві держави, що перебувають у центрі конфлікту, сперечаються щодо того, хто контролює цей стратегічно важливий водний шлях.

Іран заявляє, що не відкриє протоку повністю, доки США не виконають його умови.

Трамп, однак, неодноразово наголошував, що протока — через яку нафта надходить із таких країн, як Саудівська Аравія та Ірак, до решти світу — перебуває під контролем США.

"Вони не мають контролю. Ми маємо повний контроль. Вона належить нам, і в якийсь момент, можливо, вони щось зроблять, а тоді їх просто змете, – заявив Трамп журналістам у середу. – Наразі ми перебуваємо в дуже вигідному становищі".

Що передувало: Кілька днів тому Трамп заявив, що американські військові очистили Ормузьку протоку від мін, а тепер її повністю контролює флот США.

Передісторія:

Також Трамп доручив вимагати від Ірану компенсацій на майбутніх переговорах після того, як Тегеран вийшов із переліком своїх вимог до США.

Раніше американський президент заперечив чутки про конфлікт з очільником Пентагону через запаси зброї США, а також заперечив дефіцит боєприпасів після місяців кампанії проти Ірану.