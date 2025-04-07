Понад 50 країн ведуть перемовини із США щодо зниження мит

Більше 50 країн почали перемовини із США щодо зниження торгівельної напруженості.

Про це заявив голова Національної економічної ради Кевін Гассет.

За словами Гессета, більше 50 країн почали перемовини із США щодо мит.

За словами Гассета, Трамп розмовляв зі світовими лідерами всі вихідні. Тайвань зв'язався з ним вночі, додав він, а прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху приїжджає до Білого дому в понеділок, щоб обговорити торговельну політику і політику на Близькому Сході на порядку денному.

"Він збирається прислухатися до наших торгових партнерів, і якщо вони прийдуть до нас з дійсно вигідними пропозиціями, які принесуть користь американському виробництву і американським фермерам, я впевнений, що він прислухається", – додав Гессет.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що не прагне до обвалу фондового ринку, але вважає нинішню ситуацію вимушеним кроком.