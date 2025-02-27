Кожна третя російська логістична компанія опинилася на межі банкрутства – росЗМІ

У передбанкрутному стані знаходиться майже третина логістичних компаній у Росії.

Про це розповіли "Известиям" учасники ринку, пише The Moscow Times.

Через ризик масових закриттів представники галузі звернулися до глави російського уряду Михайла Мішустіна з проханням про масштабну програму держпідтримки.

"За оцінками експертів, без належної підтримки з боку держави до 20-30% логістичних компаній може зіткнутися з банкрутством, що призведе до дефіциту транспортних засобів і зростання цін на логістичні послуги", - констатував провідний аналітик AMarkets Ігор Расторгуєв.

Глава міжнародної транспортно-логістичної компанії "Траско" Євген Шакаліда також вважає, що відсутність або недостатні масштаби держпідтримки може призвести до банкрутства щонайменше 30% учасників ринку вже цього року.

На думку гравців галузі, на погіршення фінансової ситуації логістичних компаній вплинули висока вартість фінансування і збільшення витрат, як-от підвищення цін на техніку, лізингові платежі та утильзбір, а також зростання собівартості вантажоперевезень, скорочення обсягів і зниження тарифів. Усе це робить роботу транспортних компаній збитковою.

За даними сервісу ATI.su і "АвтоГрузЕкс", за минулий рік собівартість доставки вантажів у Росії зросла на 12%. При цьому розмір лізингових платежів збільшився до 27-28%, утильзбору - на 75-80% рік до року.

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На складах АвтоВАЗу в Росії накопичилося 100 тисяч нерозпроданих машин за норми 60 тисяч.