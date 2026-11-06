Росіяни в третьому кварталі знищили 800 000 кв. м складів в Україні – НБУ

У липні-вересні 2026 року зафіксували 153 російські атаки на складські об'єкти, внаслідок яких росіяни знищили 800 тис. кв. м складських площ.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку (НБУ) за жовтень.

У четвертому кварталі обсяги нових втрат можуть зменшитися завдяки диверсифікації та подрібненню розміщення товарних запасів, а також частковому відновленню пошкоджених об'єктів.

Водночас руйнування складів уже збільшило витрати бізнесу на логістику. За ринковими оцінками, орендні ставки на якісні складські площі за кілька місяців зросли на 12-13%.

Зростання цін на склади в НБУ пояснюють децентралізацією мережі, довшими маршрутами та дрібнішими партіями товару, які збільшують витрати на перевезення і зберігання.

Крім того, знищення товарних запасів та перебої з постачанням обмежують пропозицію окремих товарів і звужують асортимент.

Загалом наслідки посилених російських атак на бізнес та інфраструктуру разом із блокадою портів знизять темпи зростання реального ВВП України у 2026 році на 1,9 в.п. та додадуть близько 0,7 в.п. до річної інфляції.

З 2022 року втрати складських площ в Україні сягнули 2,1 млн кв. м.

Нагадаємо:

Через втрату низки супермаркетів, складів та виробничих потужностей Fozzy Group у вересні оголосила про скорочення персоналу: звільнили частину офісних команд, мережі "Сільпо" та персоналу, залученого до логістики.