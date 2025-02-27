Каждая третья российская логистическая компания оказалась на грани банкротства - росСМИ

В предбанкротном состоянии находится почти треть логистических компаний в России.

Об этом рассказали "Известиям" участники рынка, пишет The Moscow Times.

Из-за риска массовых закрытий представители отрасли обратились к главе российского правительства Михаилу Мишустину с просьбой о масштабной программе господдержки.

"По оценкам экспертов, без должной поддержки со стороны государства до 20-30% логистических компаний может столкнуться с банкротством, что приведет к дефициту транспортных средств и росту цен на логистические услуги", - констатировал ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Глава международной транспортно-логистической компании "Траско" Евгений Шакалида также считает, что отсутствие или недостаточные масштабы господдержки может привести к банкротству как минимум 30% участников рынка уже в этом году.

По мнению игроков отрасли, на ухудшение финансовой ситуации логистических компаний повлияли высокая стоимость финансирования и увеличение расходов, таких как повышение цен на технику, лизинговые платежи и утилизационный сбор, а также рост себестоимости грузоперевозок, сокращение объемов и снижение тарифов. Все это делает работу транспортных компаний убыточной.

По данным сервиса ATI.su и "АвтоГрузЭкс", за прошлый год себестоимость доставки грузов в России выросла на 12%. При этом размер лизинговых платежей увеличился до 27-28%, утилизационного сбора - на 75-80% год к году.

Напомним:

На складах АвтоВАЗа в России накопилось 100 тысяч нераспроданных машин при норме 60 тысяч.