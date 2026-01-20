Фінансові проблеми: кожна четверта компанія в Росії почала звільняти співробітників

У 2025 році 25% російських роботодавців скоротили штат на тлі різкого уповільнення економіки.

Про це йдеться в дослідженні Get experts, повідомляє The Moscow Times.

У 51% компаній, які прийняли таке рішення, чисельність співробітників знизилася на 11-20%, ще у 18% — на 21-30%.

Основною причиною скорочень стали фінансові труднощі, про що заявили 66% роботодавців.

37% пояснили своє рішення зміною організаційної структури.

22% респондентів вказали на проблеми з підбором або заміною персоналу, 17% — на дефіцит кваліфікованих фахівців.

Ще 13% пов'язали звільнення з падінням продажів або відчуженням частини бізнесу.

За два роки частка компаній, які скоротили штат, зросла в 2,5 раза. У 2023 таких заходів вжили 10% роботодавців.

Найбільш дефіцитними російські роботодавці назвали вузькопрофільних фахівців (65%), "синіх комірців" (43%) і управлінців середньої ланки (28%). \

Найбільші труднощі виникали з пошуком і утриманням представників робітничих спеціальностей, айтівців, а також професіоналів у сфері продажів і комерції.

Нагадаємо:

Наприкінці 2025 року російська економіка демонструвала ознаки системної напруженості, що відображалася в різкому зростанні скарг громадян на порушення трудових прав. За даними Роструда, кількість звернень на початок грудня перевищила 70 тисяч, що у півтора раза більше, ніж торік,