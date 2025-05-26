Російський будівельний ринок тріщить: кожен четвертий забудовник на межі банкрутства

Після скасування пільгової іпотеки, зростання ключової ставки Центробанку до 21% і стрімкого падіння попиту, близько 25% забудовників опинились під загрозою банкрутства.

Про це пише The Moscow Times.

"За нашими оцінками, приблизно 20-25% забудовників мають високі фінансові ризики, які цілком можуть реалізуватись, якщо не цьогоріч, то наступного. Це переважно малі регіональні компанії, серед них немає великих гравців", — заявив гендиректор Рейтингового агентства будівельного комплексу (РАБК) Федір Виломов.

За його словами, деякі кредитори вже готуються подавати позови про банкрутство.

За даними Дом.РФ, у першому кварталі 2025 року в Росії розпочали на 24% менше нових проєктів, ніж рік тому. Найглибше падіння зафіксували у Москві та Підмосков’ї — мінус 51%. Загалом введення в експлуатацію багатоквартирного житла зменшилось на 13,8% — до 9,6 млн кв. метрів.

З січня по квітень було продано лише 7,1 млн кв. метрів новобудов — на 10% менше, ніж торік. У квітні продажі скоротились на 24%.

Загальний борг забудовників становить 4,6 трлн руб, більшість з яких — кредити з плаваючою ставкою. За прогнозом "Яков і Партнери", кожна третя компанія галузі в 2025 році стане збитковою.

Щоб уникнути масових банкрутств, Путін доручив розробити тимчасову програму субсидування кредитних ставок для проєктного фінансування, особливо в малих містах. Йдеться про об’єкти, що мають бути здані у 2026 році. Станом на квітень таких будують 37,75 млн кв. метрів, з яких готові лише 40%.

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