Трамп номінував свого кандидата на голову центрального банку США

Президент США Дональд Трамп номінував колишнього губернатора Федеральної резервної системи (ФРС) США Кевіна Варша на посаду голови ФРС після закінчення терміну чинного керівника у травні.

Про це повідомляє Reuters.

ФРС виконує функцію центрального банку США, регулюючи монетарну політику та облікову ставку.

Останнім часом Трамп намагається посилити свій контроль над ФРС, яка мала б бути незалежним органом: у січні Міністерство юстиції США розпочало кримінальне розслідування проти чинного голови ФРС Джерома Пауелла.

Раніше, в серпні 2025 року, Трамп призначив до ФРС свого радника Стівена Мірана, а також намагався звільнити губернаторку ФРС Лізу Кук через Верховний суд.

Агентство зазначає, що це відбувається через уподобання Трампом монетарної політики з меншими обліковими ставками, яке не поділяється теперішнім складом ФРС.

Сам Варш, який ймовірно очолить ФРС, є критиком системи та прихильником політики менших облікових ставок для боротьби з інфляцією та активізації економіки.

Призначення нового голови ФРС потребуватиме схвалення Сенату США.

Наразі облікова ставка в США становить 3,75%, і, ймовірно, буде знижуватися після призначення лояльного до Трампа керівника.

Також теперішній голова ФРС Пауелл може спробувати залишитися на посаді на другий термін, щоб запобігти політичному втручанню в незалежний орган.

Нагадаємо:

У червні 2025 року Трамп закликав ФРС знизити облікову ставку на цілий відсотковий пункт, вважаючи, що це стимулює економіку.

Також він розкритикував голову ФРС Джерома Пауелла, заявивши, що той "є катастрофою" через затягування з пом'якшенням монетарної політики.

За його словами, зниження ставки зменшило б витрати на обслуговування державного боргу, оскільки "позики стануть дешевшими".

Після цього ФРС відмовилася знижувати облікову ставку, вважаючи це недоцільним. Через 3 місяці, у вересні 2025 року, під тиском Трампа ФРС таки знизила облікову ставку США на 0,25%. Потім ставка знижувалася на 0.25% у жовтні та грудні.