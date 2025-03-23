Китайський прем'єр закликав до вільної торгівлі

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цянь закликав країни відкрити свої ринки для боротьби зі "зростаючою нестабільністю і невизначеністю".

Про це повідомляє Reuters.

"У сьогоднішньому все більш фрагментованому світі зі зростаючою нестабільністю і невизначеністю країнам необхідно відкривати свої ринки і підприємства... щоб протистояти ризикам і викликам", - сказав Лі десяткам іноземних керівників компаній на Китайському форумі розвитку.

Іноземні керівники компаній, включаючи Тіма Кука з Apple, Крістіано Амона з Qualcomm, Паскаля Соріо з AstraZeneca і Аміна Насера з Saudi Aramco беруть участь у форумі в неділю і понеділок, а деякі з них, як очікується, зустрінуться з президентом Сі Цзіньпіном в п'ятницю.

Пекін прагне залучити іноземні інвестиції в період загострення геополітичної напруженості, політики намагаються збільшити внутрішнє споживання, щоб компенсувати новий зустрічний вітер тарифів США.

"Ми зосередимося на поєднанні інтенсифікації політики зі стимулюванням ринкових сил", - сказав Лі, згідно з повідомленням агентства "Сіньхуа", не уточнюючи конкретних заходів стимулювання.

Нагадаємо:

Імпорт американської бавовни, автомобілів і частини енергетичних товарів до Китаю різко скоротився в січні-лютому 2025 року.