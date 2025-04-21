Китайцы начали вывозить из России военную экипировку, используя лазейки

Граждане Китая начали активно вывозить из России бронежилеты, тактические рюкзаки, военную форму и другую экипировку для изучения и дальнейшего производства более дешевых аналогов.

Об этом пишет российское пропагандистское издание "Известия" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Наблюдается увеличение количества незаконных операций, связанных с вывозом товаров военного и двойного назначения", - отметил один из собеседников издания.

По его словам, для этого используются различные лазейки, в том числе в работе почтовых служб.

The Moscow Times отмечает, что в середине апреля правоохранительные органы в Москве задержали гражданина КНР сразу после отправки по почте двух разгрузочных жилетов, в том числе модели "Ратник" с патрульным ранцем 6ш117.

Как выяснилось, до этого иностранец переправил в Китай два общевойсковых бронежилета 6Б45, боевые ранцы и другую военную экипировку.

В декабре прошлого года в Москве за контрабанду военной экипировки также был задержан студент из Китая. 27-летний иностранец хранил бронежилеты, гильзы от пуль, бронеплиты и другую экипировку прямо в общежитии вуза, в котором учился. На допросах он утверждал, что легально купил все предметы на сайтах объявлений.

Напомним:

Росфинмониторинг начнет формирование реестра "подозрительных" криптовалютных кошельков россиян, добавляя туда "адреса-идентификаторы цифровых валют".