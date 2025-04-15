У Росії створять реєстр "підозрілих" криптогаманців

Росфінмоніторинг розпочне формування реєстру "підозрілих" криптовалютних гаманців росіян, додаючи туди "адреси-ідентифікатори цифрових валют".

Про це пише The Insider.

Зазначається, фнформація надходитиме від банків, Федеральної податкової служби, МВС, спецслужб і "зарубіжних партнерів".

"Реєстр стане елементом "цифрової екосистеми" Росфінмоніторингу, яку планують модернізувати у 2025 році для протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення", - пише видання.

"Цифрову екосистему" відомства також застосовуватимуть для автоматизації фінансових розслідувань, контролю операцій із цифровим рублем та обліку майнерів.

У Росфінмоніторингу заявляли, що у 2024 році банки на 30% частіше інформували відомство про операції росіян із криптовалютами, порівняно з попереднім роком.

Наприкінці березня Росфінмоніторинг подав на розгляд в уряд РФ законопроєкт, за яким обвинувачених в екстремізмі та тероризмі хочуть зобов'язати переказувати кошти тільки через спецрахунки і погоджувати перекази з Росфінмоніторингом.

Читайте також: Росія легалізувала криптовалюти. Чи допоможе це обійти західні санкції?