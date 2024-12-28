Китай знизить імпортні тарифи на деякі види вторинної мідної та алюмінієвої сировини

Китай знизить імпортні тарифи на етан і деяку перероблену мідну та алюмінієву сировину з 2025 року.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство фінансів КНР оголосило про коригування різних категорій імпортних тарифів з 1 січня 2025 року, спрямованих на збільшення імпорту високоякісної продукції, розширення внутрішнього попиту і сприяння відкритості на високому рівні, йдеться в його заяві як передає Reuters.

Тимчасові імпортні тарифи, нижчі за ставки режиму найбільшого сприяння, будуть застосовані до 935 товарних позицій, повідомляє міністерство. Тарифи будуть знижені на імпорт етану та певної переробленої мідної та алюмінієвої сировини з метою сприяння зеленому та низьковуглецевому розвитку.

Тарифи зростуть на такі товари, як меляса та цукровмісні попередньо змішані порошки, але будуть знижені на такі товари, як циклічні олефінові полімери, сополімери етилену з вініловим спиртом та автоматичні трансмісії для транспортних засобів спеціального призначення, таких як пожежні та ремонтні автомобілі.

Імпортні тарифи також будуть знижені на такі товари, як циклосилікат натрію-цирконію, вірусні вектори для терапії пухлин CAR-T та дріт з нікель-титанового сплаву для хірургічних імплантатів.

1 січня набуде чинності угода про вільну торгівлю між Китаєм і Мальдівами, після чого буде реалізовано зниження тарифів, повідомляє міністерство.