Китай зменшить закупівлю обладнання для виробництва чипів у 2025 році

Закупівлі обладнання для виробництва мікросхем в Китаї знизяться в цьому році після трьох років зростання через надлишок потужностей і обмеженнями через санкції США.

Про це повідомляє Reuters.

За даними канадської дослідницької компанії TechInsights, Китай був найбільшим покупцем обладнання для виробництва мікросхем принаймні протягом останніх двох років, придбавши обладнання на суму 41 мільярд доларів і забезпечивши 40% світових продажів у 2024 році.

Але в цьому році очікується, що витрати Китаю знизяться до $38 млрд, що на 6% менше, ніж в минулому році, а його частка в світових закупівлях впаде до 20%, що стане першим зниженням з 2021 року.

Багато закупівель Китаю були накопиченням запасів, оскільки США запровадили санкції, намагаючись обмежити можливості Пекіна отримувати доступ і виробляти мікросхеми, які могли б сприяти розвитку штучного інтелекту для військових застосувань.

При цьому, китайські фірми-виробники мікросхем продовжують прогресувати, незважаючи на зусилля Вашингтона, наприклад підсанкційна США компанія Huawei минулого року випустила вдосконалений чіп, застосувавши більш дорогі та трудомісткі технології.