Китай завозить до Росії десятки тисяч автівок в обхід санкцій

Десятки тисяч автомобілів експортують з Китаю до Росії за схемами сірого ринку - в обхід санкцій.

Про це пише Reuters.

Мова йде про автомобілі західних і азійських брендів, зокрема про моделі Toyota і Mazda, а також німецькі преміальні бренди.

У 2025 році вони становили майже половину з проданих в країні 130 тисяч машин.

За даними Autostat, росіяни торік купили майже 30 тисяч автомобілів Toyota, з яких близько 24 тисяч були вироблені в Китаї.

Продажі Mazda становили близько 7 тисяч машин, майже всі китайського виробництва.

Також було зареєстровано близько 47 тисяч нових автомобілів BMW, Mercedes і Volkswagen Group, включаючи Audi, Porsche і Skoda. Понад 20 тисяч цих німецьких брендів було вироблено в Китаї.

З початку 2022 року в Росії було реалізовано понад 700 тисяч автомобілів санкційних марок.

Більшість машин виготовлені в Китаї на спільних підприємствах міжнародних компаній або поставляються туди транзитом.

Нагадаємо:

Південнокорейський автоконцерн Hyundai Motors не скористався опціоном на зворотний викуп свого колишнього заводу в Росії через триваючу війну в Україні.

Як повідомлялося у кінці грудня 2025 року, південнокорейський автовиробник Hyundai не в змозі викупити свій колишній виробничий завод, оскільки термін дії опціону на викуп, ймовірно, закінчиться наступного місяця.