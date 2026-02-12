У січні автопарк України поповнили понад 11 тисяч бензинових авто: популярні моделі
У січні автопарк України поповнили 11,4 тис. легкових авто з бензиновими двигунами, що на 40% більше, ніж торік.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що з цієї кількості нових авто – 1,7 тис. од. (+5%) та 9,7 тис. од. вживаних (+49%).
Згідно з аналітикою, до ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
1. HYUNDAI Tucson - 183 од.;
2. MAZDA CX5 - 139 од.;
3. SKODA Kodiaq - 75 од.;
4. SKODA Octavia - 70 од.;
5. SUZUKI SX4 - 67 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
1. VOLKSWAGEN Golf - 649 од.;
2. VOLKSWAGEN Tiguan - 560 од.;
3. NISSAN Rogue - 553 од.;
4. AUDI Q5 - 542 од.;
5. SKODA Octavia - 337 од.
Нагадаємо:
Найпопулярнішими в Україні знову стали бензинові моделі, їм належить 34% продажів нових авто у січні, торік було 39%.