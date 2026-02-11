В Україні попит на гібриди зріс на 40%: які моделі обирали найчастіше

У минулому місяці автопарк України поповнили 2336 гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 40% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Йдеться, що частка нових авто в цій кількості становила 52%, проти 63% у січні 2025 року.

Згідно з аналітикою, в сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став кросовер TOYOTA RAV-4 (322 од.) Другий результат у NISSAN Qashqai (79 од.) Третій за популярністю - NISSAN X-Trail (63 од.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Escape (69 од.) Також у лідерській трійці: TOYOTA Prius (61 од.) та KIA Niro (60 од.).

Нагадаємо:

У 2025 році автопарк України поповнили 31,2 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 31% більше, ніж у 2024-му.