Другий іноземний автовиробник остаточно відмовився від заводу в Росії

Hyundai не може викупити свій завод в РФ попри умови контракту, які це дозволяють

Південнокорейський автоконцерн Hyundai Motors не скористався опціоном на зворотний викуп свого колишнього заводу в Росії через триваючу війну в Україні.

Про це пише The Moscow Times.

Термін дії цього права закінчився в січні 2026 року. Йдеться про підприємство в Санкт-Петербурзі, здатне випускати понад 200 тис. автомобілів на рік.

До 2022 року Hyundai разом з дочірньою компанією Kia була найбільшим іноземним автовиробником на російському ринку.

Однак після вторгнення російської армії в Україну випуск в Росії автомобілів південнокорейської марки був припинений.

Пізніше Hyundai продала 100% підприємства за символічні 10 тис. руб. з правом зворотного викупу протягом двох років російській компанії AGR Automotive Group. Остання є структурою, близькою до автодилера "Авілон".

До цього правом на зворотний викуп своїх активів у Росії не скористалася Mazda. Японський автовиробник, який продав належні йому 50% заводу у Владивостоці, мав викупити свою частку до жовтня 2025 року, але не зробив цього. При цьому автозавод компанії був перезапущений і на цей час на його потужностях випускають міжміські та туристичні автобуси під брендом Sollers.

Нагадаємо:

Як повідомлялося у кінці грудня 2025 року, південнокорейський автовиробник Hyundai не в змозі викупити свій колишній виробничий завод, оскільки термін дії опціону на викуп, ймовірно, закінчиться наступного місяця.