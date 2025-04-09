Китай цензурирует контент, связанный с тарифами, в социальных сетях

Китай начал цензурировать некоторый контент связанный с тарифами в социальных сетях после того, как вступили в силу тотальные пошлины США на китайские товары.

Об этом сообщает Reuters.

В то время как посты с критикой США были в топе соцсетей, хэштеги и поисковые запросы "тарифы" или "104" были преимущественно заблокированы на платформе социальных сетей Weibo, а страницы показывали сообщение об ошибке.

Другие хэштеги, в частности, "в США дефицит яиц", были одними из самых популярных на Weibo. Государственный вещатель CCTV запустил хэштег "#UShastradewarandaneggshortage".

Китай контролирует интернет с помощью системы, известной как "Большой брандмауэр", и посты в социальных сетях регулярно подвергаются цензуре, если считаются наносящими ущерб национальным интересам.

Иностранные социальные сети, такие как Instagram и X, заблокированы, и эта система создала закрытый рынок для отечественных альтернатив.

Напомним:

Соединенные Штаты наложили на Китай пошлины в 104%, которые вступят в силу с 9 апреля.