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ЄС переплатив за паливо 100 млрд євро через війну між США та Іраном

Володимир Тунік-Фриз — 29 вересня, 20:13
ЄС переплатив за паливо 100 млрд євро через війну між США та Іраном

Європейська правда

З початку війни між США та Іраном ЄС витратив на викопне паливо на 100 млрд євро більше, ніж раніше, при тому ж обсязі імпортує.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен, якого цитує Financial Times.

Країни-члени ЄС обговорять, як підготуватися до зими в умовах високих цін на енергоносії.

Йоргенсен закликав країни-члени запропонувати заходи щодо скорочення попиту, продовжувати наповнювати газові сховища, щоб їх заповненість становила не менше 80 відсотків, а також застосовувати "цілеспрямовані та тимчасові" заходи для боротьби з високими цінами.

"Цього року ми переплатили 100 млрд євро за енергію, не отримавши при цьому жодної додаткової молекули газу чи нафти", – сказав єврокомісар.

У цьому контексті він також знову наголосив на необхідності прискорення темпів електрифікації в Європі.

"Нам потрібно позбутися цієї залежності, нам потрібно замінити викопне паливо – імпортовані, шкідливі для довкілля та дорогі молекули – енергією власного виробництва", – сказав Йоргенсен.

Недавно сотні водіїв вантажівок у Португалії влаштували акцію протесту через рекордні ціни на пальне.

А колишній президент Франції Франсуа Олланд не виключає повернення руху, подібного до "жовтих жилетів", якщо уряд не зможе вжити заходів і підтримати професії, які найбільше потерпають від високих цін на пальне.

паливо енергетика

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