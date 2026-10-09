Ціни на нафту відреагували на слова Трампа про атаку на Іран

Ціни на нафту знизилися 9 жовтня після заяви президента США Дональда Трампа, що Вашингтон не планує атакувати Іран до листопадових виборів на тлі переговорів про завершення війни.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 1,37 долара, або 1,3%, — до 102,91 долара за барель. Американська WTI втратила 1,09 долара, або 1,2%, — до 90,40 долара.

Напередодні Трамп назвав переговори з Іраном "продуктивними" та заявив, що до проміжних виборів до Конгресу 3 листопада атаки не заплановані. Перед цим медіа повідомляли, що він розглядає можливість удару до голосування.

Того ж дня іранське агентство Tasnim повідомило: міністр закордонних справ Аббас Арагчі заявив, що Тегеран розглядає відповідь США на свою пропозицію, яка передбачає відкриття Ормузької протоки протягом семи днів.

Заяви про переговори послабили побоювання щодо постачання нафти з Близького Сходу. Водночас, за оцінкою аналітикині XS.com Лінь Чан, очікування зниження напруженості потребують конкретного прогресу в переговорах і поліпшення безпеки судноплавства через протоку.

Попри ранкове падіння, Brent залишається на шляху до тижневого зростання після стрибка на 4% за підсумками четверга. WTI, навпаки, може завершити тиждень із невеликим зниженням.

Нагадаємо:

Нафта подорожчала 7 жовтня через загрозу перебоїв у видобутку та переробці у США внаслідок шторму, а також атаки єменських хуситів на Саудівську Аравію.