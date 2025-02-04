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Китай объявил меры против компаний США на фоне обострения торговой войны

Артур Крыжный — 4 февраля, 10:45
Китай объявил меры против компаний США на фоне обострения торговой войны
Getty Images

Во вторник Китай объявил широкий спектр мер, направленных против американских компаний, в частности Google, производителей сельскохозяйственной техники и владельца бренда Calvin Klein.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Эти меры были введены одновременно с введением Китаем соответствующих пошлин на некоторые американские товары, в частности уголь и нефть.

Министерство коммерции Китая объявило, что включило в список "ненадежных компаний" PVH Corp, которая владеет брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, а также американскую биотехнологическую компанию Illumina.

По словам ведомства, эти компании применяли "дискриминационные меры в отношении китайских предприятий" и "нанесли ущерб законным правам и интересам китайских компаний".

Компании, внесенные в этот список, могут подлежать штрафам и широкому спектру других санкций, включая замораживание торговых операций и аннулирование разрешений на работу для иностранных сотрудников.

Отдельно Государственное управление по регулированию рынка Китая заявило, что Google подозревается в нарушении антимонопольного законодательства страны, и начало соответствующее расследование. Деталей по делу или возможным нарушениям пока не предоставлено.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Это стало первым официальным решением в рамках торговой войны. Лидеры Канады и Мексики пообещали ответить аналогичными мерами.

Китай планирует обжаловать новые пошлины Трампа во Всемирной торговой организации (ВТО), а также ответить неопределенными контрмерами.

Вторник Китай ввел пошлины на некоторые американские товары в ответ на новые таможенные пошлины США, что обострило торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира..
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