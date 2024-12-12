Китай розширить програму приватних пенсій по всій країні на тлі старіння населення
Китай готовий розширити свою загальнонаціональну приватну пенсійну систему, оскільки друга за величиною економіка світу стикається зі стрімким старінням населення, а державний пенсійний фонд вичерпується.
Про це пише The Wall Street Journal.
Працівники, охоплені базовою системою пенсійного страхування, можуть добровільно відкривати приватні пенсійні рахунки і вносити на них до 12 тис юанів, що еквівалентно приблизно 1650 дол, на рік, заявили в четвер у спільній заяві п'ять керівних органів, в тому числі Міністерство людських ресурсів і соціального забезпечення.
Програма буде впроваджена по всій країні з 15 грудня. Пілотна програма діє в Китаї з листопада 2022 року в 36 великих містах, включаючи Пекін і Шанхай.
Пенсійна система Китаю складається з трьох рівнів: базової пенсійної системи, яку очолює держава, добровільного пенсійного плану для працівників, що забезпечується роботодавцями, та приватної пенсійної системи.
Цей крок пов'язаний з тим, що населення Китаю швидко старіє і почало скорочуватися після десятиліть політики однієї дитини. Очікується, що протягом наступного десятиліття близько 300 мільйонів китайців у віці від 50 до 60 років вийдуть на пенсію.
В опублікованому в липні прогнозі ООН передбачається, що демографічна криза призведе до того, що населення Китаю скоротиться більш ніж наполовину до кінця століття.
У вересні Всекитайські збори народних представників, вищий законодавчий орган Китаю, схвалив пропозицію про поступове підвищення пенсійного віку, починаючи з січня. Китай має один з найнижчих пенсійних віків серед великих економік, дозволяючи жінкам виходити на пенсію вже у 50 років, а чоловікам - у 60 років - політика, яка була незмінною з 1950-х років.