Китай прагне зміцнити порти та авіаційні вузли в західних регіонах

Китай заявив у неділю, що розпочне 15 заходів, спрямованих на стимулювання розвитку своїх західних провінцій шляхом будівництва логістичної інфраструктури, такої як порти та авіаційні вузли.

Про це повідомляє Reuters.

Західні регіони Китаю складають близько двох третин території країни і включають такі регіони, як Сичуань, Чунцин, Юньнань, Сіньцзян і Тибет.

Заходи, які планує влада, включатимуть розвиток міжнародних авіаційних вузлів у таких містах, як Ченду, Чунцин, Куньмін, Сіань і Урумчі, а також створення комплексних зон вільної торгівлі та їх інтеграцію з портами та іншими транспортними сполученнями.

Головне митне управління заявило, що ці заходи сприятимуть інтеграції залізничного, повітряного, річкового і морського сполучення на заході Китаю, повідомляють державні ЗМІ.

Буде також побудовано і розширено низку портів. Китай вже давно прагне посилити економічну вагу своїх західних регіонів, які помітно відстають від прибережних провінцій.

Минулого року Політбюро Китаю закликало до «нової урбанізації» західного Китаю з метою відродження сільських районів, розширення зусиль з подолання бідності та зміцнення енергетичних ресурсів.