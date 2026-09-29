ЄС може відкласти відмову від китайських телекомунікацій

Європейські оператори мобільного зв'язку можуть отримати додатковий час на відмову від обладнання постачальників, яких вважають такими, що становлять високий ризик.

Про це повідомляє Reuters.

Це сталось після того, як представники галузі заявили, що вартість заміни може сягнути 40 млрд євро.

У січні Європейська комісія запропонувала поступово відмовитися від використання компонентів та обладнання від постачальників з високим рівнем ризику в критично важливих секторах.

Цей крок, насамперед, торкнеться компанії "Huawei" та інших китайських технологічних компаній. Комісія запропонувала 36-місячний період виведення з обігу для операторів мобільного зв'язку.

Європа посилила контроль за китайськими технологіями після кібератак та атак із використанням програм-вимагачів, а також на тлі зростаючої занепокоєності щодо іноземного шпигунства.

Однак, згідно з документом від 22 вересня, з яким ознайомилося агентство Reuters, уряди країн ЄС вилучили цей кінцевий термін із пропозиції Комісії.

Натомість вони заявили, що термін виведення з експлуатації повинен залежати від таких факторів, як рівень виявленого ризику, життєві цикли продукції та інфраструктури, цикли заміни обладнання, вимоги до взаємодії та наявність відповідних альтернатив.

"Huawei" заперечує, що її обладнання становить загрозу безпеці.

Нагадаємо:

Рада директорів Volvo Car AB призначила Клауса Целлмера президентом та генеральним директором замість Хакана Самуельссона, який має намір піти у відставку наступного року.