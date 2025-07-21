Росія майже подвоїла експорт дорогоцінних металів до Китаю

Росія майже вдвічі збільшила постачання дорогоцінних металів до Китаю в першій половині року.

Про це пише Bloomberg з посиланням на Trade Data Monitor.

Імпорт Китаєм російських дорогоцінних металів і концентратів, зокрема золота й срібла, зріс на 80% — до 1 млрд доларів порівняно з першим півріччям минулого року.

Ціни на золото піднялися приблизно на 28% завдяки геополітичній напрузі та зростанню попиту з боку центральних банків і інвестфондів. Росія, другий у світі виробник золота, після санкцій втратила доступ до західних ринків, як-от Лондон і Нью-Йорк, і зосередилася на Китаї.

Золотодобувні компанії в Росії також отримують підтримку на тлі зростання внутрішнього попиту, оскільки населення вкладає гроші у метали для збереження заощаджень.

Водночас компанія MMC Norilsk Nickel PJSC цього року збільшила експорт паладію і платини до Китаю. Ціни на ці метали зросли на 38% і 59% відповідно.

Нагадаємо:

Попри гучні заяви лідера Кремля Володимира Путіна про "безпрецедентне" партнерство з Китаєм, китайські інвестори за час війни різко згорнули вкладення в Росію.