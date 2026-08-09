Китай опустився з 2 на 9 місце серед найбільших експортних ринків Німеччини

З 2021 до 2026 року Китай опустився з 2 на 9 місця серед найбільших імпортерів з Німеччини, хоча ФРН все ще імпортує найбільше товарів з КНР.

Про це відомо з даних державного агентства Germany Trade & Invest (GTAI), передає Reuters.

Згідно з даними, німецький експорт до Китаю в період з січня по червень скоротився на понад 12 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року — до трохи менше ніж 37 млрд євро.

Це повʼязано із тим, що китайські компанії зменшили залежність від європейського імпорту, через що Китай посів лише дев'яте місце серед найбільших ринків збуту німецьких товарів.

Ще у 2021 році Китай був другим за величиною експортним ринком. Того року Німеччина продала Китаю товарів на суму 104 млрд євро, незважаючи на наслідки пандемії.

Зараз німецька промисловість стикається з проблемами як через мита США, так і через конкуренцію з боку Китаю, що спричиняє значне скорочення робочих місць у таких опорних галузях промисловості, як автовиробник Volkswagen.

Водночас Китай продає до Німеччини дедалі більше товарів.

У першому півріччі минулого року Німеччина мала торговельний дефіцит з Китаєм у розмірі 40 млрд євро. Цього року за той самий період ця цифра зросла до близько 55 млрд євро.

Німецький імпорт з Китаю за цей період зріс на 8,9 % до 91,8 млрд євро. Загальний обсяг торгівлі перевищив 128 млрд євро, що на 3 млрд євро більше, ніж з США.

"Причинами скорочення експорту до Китаю є слабка внутрішня економіка та посилення уваги (Китаю) до внутрішніх ланцюгів створення вартості", — зазначила експертка GTAI з питань Східної Азії Корінне Абеле.

Німецькі компанії зараз більше виробляють безпосередньо в Китаї, тоді як криза на ринку нерухомості в Китаї та брак коштів у регіональних урядах стримують інвестиції, додала Абеле.

Зменшення залежності Китаю від Німеччини свідчить про те, що країна стає все більш незалежною від західних держав і наздоганяє їх у технологічному плані, зазначив економіст Commerzbank Вінсент Стамер.

Нагадаємо:

За 6 місяців 2026 року найбільше товарів до України імпортували з таких країн, як Китай ($13,9 млрд), Польща ($4,7 млрд) та Німеччина ($3,2 млрд).