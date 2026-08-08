Китай закриває аеропорт і зупиняє потяги через тайфун "Дельфін"

Китай скасовує авіарейси та зупиняє рух частини потягів у дельті річки Янцзи через наближення тайфуну "Дельфін".

Про це пише Bloomberg.

Міжнародний аеропорт Нінбо Ліше припинить польоти з 23:30 8 серпня і не працюватиме протягом неділі, 9 серпня.

China Eastern Airlines скасувала частину рейсів до провінції Чжецзян і з неї. Air China та China Southern Airlines дозволили пасажирам безкоштовно скасовувати квитки на рейси, яких може торкнутися негода.

Із неділі залізничні оператори також зупинять частину потягів у дельті Янцзи. На окремих маршрутах обмеження діятимуть до четверга, 13 серпня.

Китай підвищив рівень екстреного реагування до третього за чотирирівневою шкалою. Очікується, що тайфун вийде на узбережжя між містами Чжоушань і Фудін із вечора 9 серпня до ранку 10 серпня.

Нагадаємо:

Напередодні наближення тайфуну роботу зупинили великі порти поблизу Шанхая, зокрема Чжоушань — найбільший у Китаї центр бункерування суден. У провінціях Чжецзян і Фуцзянь також призупинили поромне сполучення.