За пів року товарообіг України склав понад 70 мільярдів доларів

За шість місяців 2026 року товарообіг України склав 70,3 мільярда доларів: країна експортувала на 21 мільярд, імпортовано на 34,6 мільярда.

Про це інформує Державна митна служба України.

Протягом січня-червня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $49,3 млрд, а експортували – на $21 млрд.

При цьому оподаткований імпорт склав $34,6 млрд, що становить 70% загальних обсягів імпортованих товарів, зазначає ДМСУ.

Податкове навантаження на кілограм оподаткованого імпорту у січні-червні 2026 року склало 0,58 дол/кг.

Найбільше товарів до України імпортували такі країни, як Китай ($13,9 млрд), Польща ($4,7 млрд) та Німеччина ($3,2 млрд).

Традиційно експортували з України найбільше до Польщі (на $2,4 млрд), Туреччини (на $1,8 млрд), Італії (на $1,3 млрд).

У загальних обсягах ввезених у січні-червні 2026 року товарів 72% склали, зокрема, машини, устаткування та транспорт – $21,3 млрд . При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 120,6 млрд грн, що складає 28% надходжень митних платежів.

Також митниця говорить про паливно-енергетичні товари - $7,4 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 148,3 млрд грн, що складає 34% надходжень митних платежів.

Також ДМСУ відзначає продукцію хімічної промисловості – $6,9 млрд. До бюджету сплачено 56,8 млрд грн, що складає 13% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли продовольчі товари ($12,5 млрд), метали та вироби з них ($2,2 млрд), машини, устаткування та транспорт ($1,8 млрд).

У січні-червні 2026 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 802,3 млн грн.

Нагадаємо:

За чотири місяці 2026 року товарообіг України склав 46,1 мільярда доларів: протягом січня-березня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму 32,2 мільярда, а експортували – на 13,9 мільярда.