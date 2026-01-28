Китай дав згоду ByteDance, Alibaba придбати чипи H200 від Nvidia

Китай дав зелене світло трьом своїм найбільшим технологічним компаніям на придбання чипів штучного інтелекту H200 від Nvidia.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Цей дозвіл свідчить про зміну позиції Пекіна, який прагне збалансувати свої потреби в штучному інтелекті та стимулювання внутрішнього розвитку.

ByteDance, Alibaba і Tencent отримали дозвіл на придбання загалом понад 400 000 чипів H200, а інші компанії зараз стоять у черзі на отримання подальших дозволів, повідомили джерела Reuters на умовах анонімності.

Китайський уряд надає дозволи лише на певних умовах, і, за словами джерел, вони все ще перебувають на стадії узгодження.

За словами одного з джерел агентства, регуляторні дозволи були надані під час візиту до Китаю цього тижня генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

Як повідомляє Reuters, на попередніх зустрічах представники китайського уряду повідомили вітчизняним технологічним компаніям, що вони повинні купувати чипи тільки в разі необхідності.

Одне з пропозицій, яке китайська влада обговорювала в минулому, передбачало, що кожна покупка H200 повинна супроводжуватися придбанням певної кількості вітчизняних чипів, також повідомляє Reuters.

H200, другий за потужністю чип штучного інтелекту Nvidia, став центром суперечки в американо-китайських відносинах. Незважаючи на високий попит з боку китайських компаній і схвалення експорту з боку США, головним бар'єром для поставок стало вагання Пекіна дозволити імпорт.

Нагадаємо:

Китайські посадовці проінформували Alibaba та інших китайські технологічні компанії-гіганти, що можна готувати замовлення на чипи Nvidia H200, які раніше були недоступними для китайського ринку.