Один з найбільших російських НПЗ зупинив ключовий блок після атаки дронів

Кіришський нафтопереробний завод у Ленінградській області зупинив переробку нафти на одному з блоків після пожежі, спричиненої атакою українських безпілотників 14 вересня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела.

На НПЗ, який належить "Сургутнефтегазу" і посідає друге місце в Росії за обсягом переробки (до 20 млн тонн на рік), пошкодження отримав блок, на який припадає майже 40% потужності заводу.

На установці були пошкоджені піч та інші агрегати, а також обладнання. За попередніми оцінками, на ремонт може знадобитися близько місяця.

За словами співрозмовників агентства, завод збільшить завантаження інших діючих блоків на 15-20%, що дозволить частково компенсувати втрачені потужності.

Очікується, що НПЗ зможе працювати із завантаженням 72-75%.

Нагадаємо:

За підрахунками інформагентства Reuters, українські атаки дронів станом на кінець серпня порушили роботу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей Росії.