Казахстанський тенге впав до рекордного рівня: причини

Казахстанська валюта впала до рекордно низького рівня в понеділок після того, як центральний банк витратив понад 1 млрд дол на інтервенції за останні два тижні.

Про це пише Bloomberg.

Тенге ослаб до рекордно низького рівня - 530,83 за долар, що призвело до падіння його курсу цього року на понад 13%. Це найгірший показник серед валют регіону після російського рубля, який впав більш ніж на 15%.

Уряд і центральний банк Казахстану вживають "скоординованих заходів для стабілізації валютного ринку", заявив віце-прем'єр-міністр Нурлан Байбазаров.

За його словами, уряд планує звернутися до експортерів з проханням продавати долари, а також очікує притоку іноземної валюти для інвестиційних проектів наступного року, що допоможе підтримати обмінний курс.

Минулого тижня Національний банк Казахстану заявив, що падіння тенге було викликане зміцненням долара в світі і коливаннями цін на нафту, а також державними витратами на інвестиційні проекти, які стимулювали зростання імпорту.

Попит на долари посилився після того, як тенге перетнув "психологічний рівень" 500 за долар після падіння російського рубля, валюти другого за величиною торгового партнера Казахстану, зазначає банк.