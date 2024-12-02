Казахстанский тенге упал до рекордного уровня: причины

Казахстанская валюта упала до рекордно низкого уровня в понедельник после того, как центральный банк потратил более 1 млрд долл. на интервенции за последние две недели.

Об этом пишет Bloomberg.

Тенге ослаб до рекордно низкого уровня – 530,83 за доллар, что привело к падению его курса в этом году более чем на 13%. Это самый плохой показатель среди валют региона после российского рубля, который упал более чем на 15%.

Правительство и центральный банк Казахстана принимают "скоординированные меры по стабилизации валютного рынка", заявил вице-премьер-министр Нурлан Байбазаров.

По его словам, правительство планирует обратиться к экспортерам с просьбой продавать доллары, а также ожидает притока иностранной валюты для инвестиционных проектов в следующем году, что поможет поддержать обменный курс.

На минувшей неделе Национальный банк Казахстана заявил, что падение тенге было вызвано укреплением доллара в мире и колебаниями цен на нефть, а также государственными расходами на инвестиционные проекты, стимулировавшими рост импорта.

Спрос на доллары усилился после того, как тенге пересек "психологический уровень" 500 долларов за падение российского рубля, валюты второго по величине торгового партнера Казахстана, отмечает банк.