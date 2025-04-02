Казахстан відкрив родовища рідкісноземельних металів

У центральній частині Казахстану відкрито родовище рідкоземельних металів.

Про це повідомило Міністерство промисловості та будівництва Казахстану.

Як пише Reuters, загальні прогнозні ресурси ділянки у Карагандинській області оцінюються у понад 20 млн тонн із заляганням на глибині до 300 метрів. Середній вміст рідкісноземельних металів становить 700 грамів на тонну.

Наразі Казахстан не фігурує у списку країн Геологічної служби США із запасів рідкісноземельних металів. Якщо інформація підтвердиться, то за розміром запасів Казахстан поступиться лише Китаю та Бразилії.

"Результати кількісного аналізу показали, що проби, відібрані з рудних інтервалів, містять у підвищених концентраціях практично всі рідкісноземельні елементи з переважанням неодиму, церію, лантану та ітрію", – розповів головний геолог ТОВ "Центргеолзйомка" Максим Клочков.

Як йдеться в повідомленні Міністерство промисловості та будівництва, аналогів такого типу рідкісноземельного оруднення в Казахстані немає, що дозволяє віднести його до нового промислового типу, зазначають у міністерстві.

"Виявлені рідкісноземельні поклади та перспективні площі, за їхнього подальшого підтвердження, можуть у майбутньому вивести Казахстан на передові позиції у світі за запасами рідкісноземельних елементів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна та США "найближчим часом" укладуть угоду щодо критичних мінеральних ресурсів.

27 березня нардеп Ярослав Железняк зазначив, що США передали Україні новий проєкт угоди щодо корисних копалин, який найближчим часом має бути розглянутий та ратифікований Верховною Радою.

За словами президента Зеленського, оновлена угода про надра із США є зовсім іншим документом у порівнянні з минулими, однак там є пункти, які Україна раніше відкидувала.

28 березня Україна та Сполучені Штати провели першу тривалу розмову, запропоновану США, щодо драфту угоди про копалини.