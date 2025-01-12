Каллас: у ЄС обговорять зняття санкцій із Сирії наприкінці січня

Європейська правда

Висока представниця Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила, що міністри закордонних справ ЄС зустрінуться наприкінці січня, щоб обговорити питання зняття санкцій з Сирії.

Про це вона сказала дорогою до Ер-Ріяда в неділю, 12 січня, де відбудеться регіональна конференцію щодо Сирії, цитує Yle, передає "Європейська правда".

Зазначимо, ця конференція відбувається за кілька тижнів після повалення колишнього сирійського диктатора Башара Асада.

Відтак, дорогою до міста, Каллас заявила, що міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Брюсселі наприкінці січня, щоб обговорити зняття санкцій з Сирії.

"Ми будемо працювати над тим, щоб на той час ми могли фактично ухвалити рішення з цього питання", – сказала вона.

Цього ж дня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголосила про виділення ще 50 млн євро гуманітарної допомоги для сирійського народу.

Зазначимо, 11 грудня два конгресмени США закликали призупинити дію деяких санкцій проти Сирії, щоб послабити тиск на її зруйновану економіку після повалення режиму Башара Асада.