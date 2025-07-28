Економіка Ірландії скоротилася вперше з 2023 року

Економіка Ірландії скоротилася на 1% у другому кварталі — вперше з 2023 року.

Про це пише Bloomberg.

Центральне статистичне управління Ірландії повідомило, що валовий внутрішній продукт у квітні–червні зменшився на 1% після зростання на 7,4% у першому кварталі.

Основним драйвером початку року був експорт, який прискорився через страх нових тарифів у США. Проте у другому кварталі активність транснаціональних корпорацій знизилася, що й спричинило загальний спад.

Ірландія відіграє важливу роль у структурі єврозони через податкові умови, привабливі для глобального бізнесу. Через це її економічні дані часто суттєво впливають на загальні показники блоку.

Оприлюднені цифри можуть підірвати очікування аналітиків, які прогнозували нульове зростання в єврозоні у другому кварталі після 0,6% у першому.

Додаткову напругу в Ірландії викликала відмова Amazon від проєкту нового об'єкта в Дубліні, що посилило побоювання щодо стабільності корпоративного податку.