Іран ударив по опріснювальному заводу в Кувейті: загинув працівник

Іранський удар у неділю пошкодив електростанцію та опріснювальний завод у Кувейті, внаслідок чого загинув індійський працівник.

Про це повідомило міністерство енергетики Кувейту, пише Financial Times.

Речниця міністерства у понеділок заявила, що бригади працюють над усуненням пошкоджень і підтриманням операційної ефективності. Стабільність систем електропостачання та водопостачання є "найвищим пріоритетом", додала вона.

Атака, яка сталася після удару по резервуару на південному заході Ірану в суботу, стала другим випадком ураження об'єктів електро- і водопостачання в Перській затоці від початку конфлікту. Минулого місяця було пошкоджено об'єкт у Бахрейні.

Аналітики в країнах Перської затоки, які залежать від опрісненої води, заявили, що систематичні удари по такій критичній інфраструктурі означатимуть серйозну ескалацію конфлікту.

Нагадаємо:

Іранська ракетно-дронова атака завдала "значної" шкоди одному із заводів Emirates Global Aluminium в Абу-Дабі та поранила кількох працівників державної компанії.