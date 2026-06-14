Іран розкрив деталі проєкту угоди зі США щодо Ормузу й санкцій

Проєкт меморандуму зі США передбачає відкриття Ормузької протоки, виняток із нафтових санкцій, розмороження $25 млрд іранських активів і обмеження ядерної програми.

Про це розповів Reuters іранський чиновник на засадах анонімностію.

За словами співрозмовника агентства, Іран має негайно відкрити Ормуз для комерційних суден, а США — зняти морську блокаду іранських портів. Зняття блокади має початися після підписання меморандуму і завершитися протягом 30 днів.

Проєкт також передбачає, що США не запроваджуватимуть нові санкції до фінальної угоди, на визначений період дадуть Ірану виняток із нафтових санкцій і погодяться розморозити $25 млрд іранських активів.

У ядерній частині Тегеран має підтвердити, що не вироблятиме і не купуватиме ядерну зброю. До остаточної угоди Іран має зберегти нинішній стан ядерної програми без подальшого збагачення урану і розширення об'єктів, а питання запасів високозбагаченого урану сторони мають врегулювати протягом 60 днів після підписання меморандуму.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки та Іран у п'ятницю, 12 червня, дали зрозуміти, що угода про припинення війни між цими країними незабаром може бути підписана.

Перед цим президент Дональд Трамп заявив, що підписання домовленості з Іраном може відбутися цими вихідними у Європі, а очільник МЗС Ірану – що домовленість "ближча, ніж будь-коли".

Також Трамп заявив, що скасовує анонсовані удари по Ірану, оскільки переговорні команди затвердили "фінальні пункти" угоди.

13 червня прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що США та Іран можуть протягом 24 годин підписати угоду про продовження припинення вогню і відкриття Ормузької протоки.