Міністр енергетики США заявив, що вже половину перевезень через Ормуз відновлено

У США заявили, що половина перевезень через Ормуз вже відновлена

За словами міністра енергетики США Кріса Райта, через Ормузьку протоку щодня проходить близько 7 мільйонів барелів нафти та палива, що становить приблизно половину обсягів, які були заблоковані на початку конфлікту з Іраном.

Про це повідомляє Bloomberg.

Після місяців війни та нестабільного перемир'я США та Іран можуть підписати угоду про відновлення роботи Ормузької протоки на полях саміту лідерів країн "Великої сімки", який відбудеться наступного тижня.

Високопоставлений іранський чиновник вночі зазначив, що угода є ймовірною, повідомили представник G7 та дипломат, який не входить до групи, обидва з яких попросили не називати їхніх імен під час обговорення делікатних питань. Цьогорічний саміт G7 відбудеться з 15 по 17 червня.

Міжнародні ф'ючерси на нафту впали на 5,1% до менше ніж 86 доларів за барель у Лондоні.

Нагадаємо:

Ціни на нафту в п'ятницю впали більш ніж на $1, продовживши зниження попередньої сесії після того, як президент США Дональд Трамп скасував плани удару по Ірану. Це зменшило побоювання щодо ескалації бойових дій після взаємних атак на початку тижня.